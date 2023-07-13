联合国：美洲非裔女性普遍遇医疗歧视 美国最严重

（法新社纽约联合国总部12日电） 联合国今天警告，非裔妇女在整个美洲因「系统性种族主义」而在卫健方面受到不当对待，导致分娩时死亡率高，相关问题美国尤其严重。

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这类歧视从言语到肢体均有，包括拒绝提供优质护理、未经同意的强制医疗程序、拒开止痛药和侵犯隐私等。根深蒂固的歧视助长医病间的不信任，最终病患吃亏。

根据联合国人口基金（UNFPA）一份措辞严厉的对美洲9国研究报告显示，无论是从绝对值还是与当地非裔以外或非原住民妇女相比，非裔妇女的孕、产妇死亡率「高得惊人」。

此项研究使用来自巴西、哥伦比亚、哥斯大黎加、古巴、巴拿马、苏利南、千里达及托巴哥共和国、美国和乌拉圭的数据。

报告也指出「结构性种族主义和性别歧视，在孕、产妇健康差异里显而易见，在不同收入水平、国家和地区间皆然」。

这个问题在美国尤为明显，非裔女性在分娩时或分娩后6周内死亡，是白人女性的3倍。

在南美的苏利南，非裔妇女在分娩过程死亡的机率是白人妇女的2.5倍，巴西和哥伦比亚则是1.6倍。

美洲地区非裔孕产妇的高死亡率，常被归咎于「个人未能及时寻求治疗、不良生活方式或遗传体质等因素」然而联合国人口基金断然驳斥这类错误观念，直言问题在于整个美洲「医卫领域的系统性与长年积累的种族主义危害」。

联合国人口基金常务董事卡内姆（Natalia Kanem）说：「种族主义的灾难仍困扰着美洲的非裔女性，其中许多人是奴役受害者的后代。」

她接着说：「分娩过程中，非裔妇人和女孩遇到不当诊治与对待极为常见，她们的需求未被重视，家庭也因产妇临盆时不必要的死亡而被毁。」

© 2023 AFP