艾美奖入围名单揭晓 错棚教练获21项提名称霸喜剧类

（法新社洛杉矶12日电） 第75届艾美奖入围名单今天揭晓，Apple TV+的「泰德拉索：错棚教练趣事多」（Ted Lasso）第3季、也可能是最后一季作品则在喜剧类领域称霸，共获21项提名。

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喜剧类最佳影集的入围作品还有「小学风云」（Abbott Elementary）、「杀手进城」（Barry）、「大熊餐厅」（The Bear）、「混乱陪审团」（Jury Duty）、「漫才梅索太太」（The Marvelous Mrs. Maisel）、「破案三人行」（Only Murders in the Building）和「星期三」（Wednesday）。

入围喜剧类最佳男主角奖的有「杀手进城」的比尔海德（Bill Hader）、「诚实诊疗室」（Shrinking）的杰森塞格尔（Jason Segel）、「破案三人行」的马丁修特（Martin Short）、「泰德拉索：错棚教练趣事多」的杰森苏戴西斯（Jason Sudeikis）和「大熊餐厅」的杰瑞米艾伦怀特（Jeremy Allen White）。

喜剧类最佳女主角奖入围的有「死生之交」（Dead to Me）的克丽丝汀娜雅柏盖特（Christina Applegate）、「漫才梅索太太」的瑞秋布罗斯纳汉（Rachel Brosnahan）、「小学风云」的昆塔布伦森（Quinta Brunson）、「扑克脸」（Poker Face）的娜塔莎莱恩（Natasha Lyonne）、和「星期三」的珍娜奥蒂嘉（Jenna Ortega）。

最佳有限剧集或独立单元剧集的入围作品则包括「怒呛人生」（Beef）、「食人魔达默」（Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story）、「黛西琼斯与六人组」（Daisy Jones & the Six）、「单身爸爸手记」（Fleishman Is In Trouble）和「欧比王肯诺比」（Obi-Wan Kenobi）。

© 2023 AFP