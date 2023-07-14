出庭否认性侵指控 凯文史贝西自认情圣

（法新社伦敦13日电） 因为被控性侵，好莱坞男星凯文史贝西今天在英国伦敦站上证人席时，否认有过任何「具攻击性」的行为，却称自己是「大情圣」。

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伦敦南华克刑事法院（Southwark Crown Court）稍早听取4名男子证词，他们指控凯文史贝西（Kevin Spacey）在2001年到2013年间犯下性侵罪行。

因电影「刺激惊爆点」（The Usual Suspects）和「美国心玫瑰情」（American Beauty）获得奥斯卡金像奖肯定的美国演员凯文史贝西，则对所有指控一概否认。

其中一名原告指控凯文史贝西多次攻击他，有一次在他开车载凯文史贝西去参加派对时，凯文史贝西抓住他，让他差点就要「冲出道路外」。

凯文史贝西在作证时坦承触摸了那名男子，但称「那并非在使用暴力、具攻击性、会让人痛苦的情况下发生」。

穿着深色西装、戴着眼镜的凯文史贝西告诉陪审团说：「那是很温柔的…而且，就我来看，是很浪漫的。」

凯文史贝西形容自己是「大情圣」，并声称两人之间有暧昧。

凯文史贝西表示，在遭到指控后，他感到十分「崩溃」，并称自己觉得像是「被从背后捅了一刀」。

另一名原告作证指控凯文史贝西在伦敦西区（West End）一家剧院的活动中对他说了些粗鄙的话，并抓了他的胯下。凯文史贝西否认有这样的事发生，并称那真的「太夸张」了。

凯文史贝西说：「我从没说过那些他声称的话，我一生当中绝对不会，也绝对没有对人讲过那些话。」

他也表示，他看了原告的照片，但不认得照片中的人。

© 2023 AFP