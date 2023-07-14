联合国：2030年终结爱滋病机会仍存

（法新社日内瓦13日电） 联合国今天表示，2030年底前终结爱滋病的可能性仍在，但唯有各国领袖把握机会加强投资防治与完善法规，才能终结这个致死率最高的流行病。

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联合国爱滋病规划署（UNAIDS）指出，消除爱滋病作为公卫威胁仍能办到，但加强投资、采取医学实证防治、增强民间社会权能及解决社会不公等是必经之路。

UNAIDS指出，终结爱滋病流行首要课题在于政治与财政面向的抉择。

UNAIDS执行主任白安易玛（Winnie Byanyima）说：「我们还不在终止爱滋病的道路上，但我们能选择回到正轨。」

联合国爱滋病规划署2015年时首度订出要在2030年底前消除爱滋病公卫威胁此一目标。

联合国爱滋病规划署（UNAIDS）资料估计2022年全球有3900万人感染人类免疫缺乏病毒（HIV）。病毒在缺乏治疗的情况下会演变成俗称爱滋病的后天免疫缺乏症候群（AIDS）。

白安易玛说，HIV防治成效已在一些大力投资的国家地区显现。

在财政投资最多的国家地区，爱滋病预防有显着进展，像非洲东部及南部，爱滋病毒的新增感染数自2010年减少57%。

然而东欧、中亚、中东及北非地区的爱滋病毒新增感染数急遽增加。

根据联合国爱滋病规划署统计，去年新增130万人感染爱滋病毒，63万人死于与爱滋病毒相关的疾病。

© 2023 AFP