乘客机上暴走事件激增 航空公司不堪其扰

（法新社巴黎15日电） 飞机乘客粗鲁、酒醉和暴力的影片在网路疯传，不仅仅只是社群媒体的趋势而已，统计数据证实，这类案例持续攀升。

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航空业正努力摆脱COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情持续复苏。航空公司预计，今年的载客量将达43.5亿人次，接近刷新纪录。

根据国际航空运输协会（IATA）数据，2022年，每568个航班就有1个发生乘客失序事件，2021年，每835个航班只有1个。

国际航空运输协会最近表示：「多数航班取消佩戴口罩的规定后，失序事件最初有所降低，但2022年违规事件频率又开始攀升，年底时比2021年增加约37%。」

最常见的事件包括乘客在机舱或厕所内抽菸或抽电子菸、拒绝系安全带、不遵守行李限制和摆放指示以及在机上喝自己带来的酒。

尽管人身攻击事件还是少见，2022年1万7200架航班只有1次，但却比前1年增加了61%。

2017年至2021年，美国的暴力事件增加了10倍，达到6000起，大流行期间戴口罩的政治化是造成许多对抗的原因。

捷蓝航空执行长海斯（Robin Hayes）表示：「这是个疯狂的时期，人们做了很多奇怪的事。」

他补充说：「自从口罩规定取消以来，这一数字回落很多，与2019年相比仍略有上升，但基本上已恢复正常。」

但美国联邦航空总署（Federal Aviation Administration, FAA）数据显示，今年上半年，相关事件发生率几乎是疫情前的两倍，而这还是在联邦航空总署对不守规矩的乘客采取「零容忍」政策，去年对乘客处以840万美元罚款，有时乘客还面临刑事起诉风险的情况下。

对欧洲航空安全署（European Aviation Safety Agency）来说，自疫情高峰以来，事件发生率有所下降，但问题的严重性「似乎大大增加」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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