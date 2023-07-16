德州新法禁给「喝水歇息」时间 建筑工批政策杀人

（法新社休士顿15日电） 阿尔瓦雷兹（Maynor Alvarez）坐在鹰架上粉刷一面巨大的外墙时，手臂和腿抽筋，而且想呕吐。他很想下来，但监工的命令没得商量：「继续刷下去」。

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席卷美国南部许多地区近1个月的毁灭性热浪，对建筑工人而言伤害特别大，因为他们经常暴露在超过摄氏41度的高温。

该地区本周末可能打破更多高温纪录。

42岁的阿尔瓦雷兹昨天在休士顿市政厅（Houston City Hall）外对一群同事说：「我中暑好几次了，你知道那是什么感觉吗？腿部和手臂抽筋、头痛、想呕吐、心跳加速。」

「我跟下面的监工抱怨，他只是叫我继续做，但我还是下来了，因为我受不了…那时要是再待5分钟，现在我就不会在这里讲这件事了。」

工人们在市政厅外抗议共和党籍州长德州州长艾波特（Greg Abbott）最近签署的法律，这条新法废除奥斯汀（Austin）和达拉斯（Dallas）等城市原本强制要求给予建筑工人「喝水歇息」时间的法律。

这条2127号新法将于9月生效。

这项措施得到了德州共和党立法机构和州长的批准，表面上是为了防止市郡法律与州法抵触，实际上也削弱了地方当局的权力。

对于阿尔瓦雷斯来说，其影响显而易见，他说，「这是1条杀人的法律」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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