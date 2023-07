汤姆克鲁斯新片 北美开映冲第一

(法新社洛杉矶16日电) 「阿汤哥」汤姆克鲁斯「不可能的任务」系列片第7章本周末荣登北美票房冠军,今天最新估计数据显示,恐怖片「阴儿房:鬼门阴深处」让出上星期的龙头宝座,来到第3。

「不可能的任务:致命清算 第一章」(Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One)是汤姆克鲁斯(Tom Cruise)「不可能的任务」长寿系列片最新章,法新社引述北美院线联盟(Exhibitor Relations)数据指出,本片海捞了5620万美元。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)分析师葛罗斯(David A. Gross)表示,「对于来到这个阶段的动作爽片来说」,这样的开映成绩「约略达到平均标准」。

他补充说:「外国市场才是动作片发光发热之处,而(这部片)海外开映表现十分强劲,唯一例外是中国,当地开出良好但非绝佳的成绩。」

61岁阿汤哥在这部成本2.91亿美元的作品搏命演出,做出诸如骑摩托车冲下悬崖再定点跳伞的大胆特技。

然而,「华尔街日报」报导,这部片14至16日这3天期间在北美票房捞进的5620万美元,就没那么让人惊叹了。这部片在这个暑期开映榜单只能排第7,表现不如「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across The Spider-Verse)、「星际异攻队3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)以及「印第安纳琼斯:命运轮盘」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)这几部系列片。

不同于其他商业片选在周末开映的作法,「不可能的任务:致命清算 第一章」于12日周三开映。发行商派拉蒙(Paramount)表示,这部片预计到了17日将有2.35亿美元进帐,其中8000万美元来自美国市场。

派拉蒙还说,阿汤哥最新力作「不可能的任务」表现优于前面几部,「不可能的任务:全面瓦解」(Mission: Impossible ― Fallout)2018年开映时,头5天在美国有7750万美元收入。

至于周末排名第2的电影,则是由吉姆卡维佐(Jim Caviezel)主演的争议动作惊悚片「自由的声音」(Sound of Freedom)。本片描述前美国政府特工巴拉德(Tim Ballard)是如何从哥伦比亚性贩运者手中解救超过100名儿童。

批评者认为,这部片助长了「匿名者Q」(QAnon)的阴谋论,亦即一个国际恋童集团绑架儿童并采集他们血液。

发行商则否认扭曲事实;不过,无论是负责演出的吉姆卡维佐,还是巴拉德本人,都采信激进匿名者Q的部分主张。

尽管有争议,或者正是因为有争议,这部片周末期间有2700万美元进帐,迄今总票房来到8500万美元。

「阴儿房:鬼门阴深处」(Insidious: The Red Door)吸金1300万美元,低于上周末开映的3300万美元,排名跌至第3。

排名第4的是另一部续集片,由「福伯」哈里逊福特(Harrison Ford)主演的「印第安纳琼斯:命运轮盘」。这部有可能是「印第安纳琼斯」系列最终章的作品,收入来到1200万美元。

排名第5的是动画片「元素方城市」(Elemental),成绩870万美元。

而排名第6到第10的作品依序为:「蜘蛛人:穿越新宇宙」,600万美元;「变形金刚:万兽崛起」(Transformers: Rise of the Beasts),340万美元;「珍爱硬起来」(No Hard Feelings),330万美元;「欢乐之旅」(Joy Ride),257万美元;「小美人鱼」(The Little Mermaid),235万美元。

