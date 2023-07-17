汤姆克鲁斯新片 北美开映冲第一

（法新社洛杉矶16日电） 「阿汤哥」汤姆克鲁斯「不可能的任务」系列片第7章本周末荣登北美票房冠军，今天最新估计数据显示，恐怖片「阴儿房：鬼门阴深处」让出上星期的龙头宝座，来到第3。

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「不可能的任务：致命清算 第一章」（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One）是汤姆克鲁斯（Tom Cruise）「不可能的任务」长寿系列片最新章，法新社引述北美院线联盟（Exhibitor Relations）数据指出，本片海捞了5620万美元。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）分析师葛罗斯（David A. Gross）表示，「对于来到这个阶段的动作爽片来说」，这样的开映成绩「约略达到平均标准」。

他补充说：「外国市场才是动作片发光发热之处，而（这部片）海外开映表现十分强劲，唯一例外是中国，当地开出良好但非绝佳的成绩。」

61岁阿汤哥在这部成本2.91亿美元的作品搏命演出，做出诸如骑摩托车冲下悬崖再定点跳伞的大胆特技。

然而，「华尔街日报」报导，这部片14至16日这3天期间在北美票房捞进的5620万美元，就没那么让人惊叹了。这部片在这个暑期开映榜单只能排第7，表现不如「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across The Spider-Verse）、「星际异攻队3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）以及「印第安纳琼斯：命运轮盘」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）这几部系列片。

不同于其他商业片选在周末开映的作法，「不可能的任务：致命清算 第一章」于12日周三开映。发行商派拉蒙（Paramount）表示，这部片预计到了17日将有2.35亿美元进帐，其中8000万美元来自美国市场。

派拉蒙还说，阿汤哥最新力作「不可能的任务」表现优于前面几部，「不可能的任务：全面瓦解」（Mission: Impossible ― Fallout）2018年开映时，头5天在美国有7750万美元收入。

至于周末排名第2的电影，则是由吉姆卡维佐（Jim Caviezel）主演的争议动作惊悚片「自由的声音」（Sound of Freedom）。本片描述前美国政府特工巴拉德（Tim Ballard）是如何从哥伦比亚性贩运者手中解救超过100名儿童。

批评者认为，这部片助长了「匿名者Q」（QAnon）的阴谋论，亦即一个国际恋童集团绑架儿童并采集他们血液。

发行商则否认扭曲事实；不过，无论是负责演出的吉姆卡维佐，还是巴拉德本人，都采信激进匿名者Q的部分主张。

尽管有争议，或者正是因为有争议，这部片周末期间有2700万美元进帐，迄今总票房来到8500万美元。

「阴儿房：鬼门阴深处」（Insidious: The Red Door）吸金1300万美元，低于上周末开映的3300万美元，排名跌至第3。

排名第4的是另一部续集片，由「福伯」哈里逊福特（Harrison Ford）主演的「印第安纳琼斯：命运轮盘」。这部有可能是「印第安纳琼斯」系列最终章的作品，收入来到1200万美元。

排名第5的是动画片「元素方城市」（Elemental），成绩870万美元。

而排名第6到第10的作品依序为：「蜘蛛人：穿越新宇宙」，600万美元；「变形金刚：万兽崛起」（Transformers: Rise of the Beasts），340万美元；「珍爱硬起来」（No Hard Feelings），330万美元；「欢乐之旅」（Joy Ride），257万美元；「小美人鱼」（The Little Mermaid），235万美元。

© 2023 AFP