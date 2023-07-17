美国西南部酷热烘烤 逾8000万人收高温警告

（法新社洛杉矶16日电） 美国西部和南部各州持续受到破纪录高温侵袭，今天有8000多万人居住的地区收到高温警告或警示。其中，加州死谷气温今天已来到濒临纪录的摄氏52度。

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美国国家气象局（National Weather Service）警告，美国西南部、墨西哥湾沿岸（Gulf Coast）以西、佛罗里达州南部部分地区将出现「广泛而令人难耐的高温」，炙热的高温将延续到接下来这一周，对数以百万计民众健康构成风险。

美国国家气象局指出，南加州昨天气温飙升至摄氏41到43度，今天面临第2天类似的酷热气温，加州、内华达州和亚利桑那州部分地区气温预计将高达摄氏46度。

加州着名景点、地球上最热地点之一的死谷（Death Valley）继昨天下午出现威胁生命的摄氏51度高温，今天午后气温来到纪录边缘的摄氏52度。

部分游客来到死谷国家公园，想一瞥国家气象局警告会「威胁生命的白天高温」是怎么一回事。预计死谷这样的高温情形将持续到18日晚间。

游客鲁纳（Eliana Luna）今天向微软国家广播公司（MSNBC）表示，高温让身体「有一种灼热感」。

1天前，洛杉矶以东、海拔约1645公尺的爱德怀镇（Idyllwild）气温打破先前纪录，来到摄氏37.8度。

国家气象局在今天早晨的公告中表示：「截至今天清晨，从南佛罗里达州、墨西哥湾沿岸到美国西南部，总计有超过8000万人处于『超高温警告』或『高温警示』（Heat Advisory）状态下。」

© 2023 AFP