美国饶舌歌手崔维斯史考特办金字塔演唱会 遭埃及当局禁止

（法新社开罗18日电） 埃及音乐家协会今天宣布，以违反「传统」为由，将不允许美国饶舌歌手崔维斯史考特（Travis Scott）在吉萨金字塔（Great Pyramids of Giza）举办演唱会，此举动实属罕见。

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法新社报导，埃及是阿拉伯世界人口最多的国家，国际歌手经常在埃及首都开罗附近着名的吉萨金字塔前表演。

埃及音乐家协会很少反对此类活动，但近年来曾带头反对被埃及当局认为不入流的音乐类型，像是饶舌音乐就经常成为目标。

埃及也日益反对其视为有「窜改」历史之嫌的行为，且对声称与古代法老有文化关联的非裔美国人运动感到不满。 埃及音乐家协会负责监督与国内现场表演或录制音乐有关的所有事务。该协会今天在声明中表示，崔维斯史考特的演唱会「违反我们的传统」。

埃及音乐家协会表示，只要「不破坏埃及人民祖先的习俗和传统」，就不会干预任何音乐表演。 声明指出，在检视社群媒体内容和「艺人的立场后，协会发现有关他举行奇怪仪式的图像和文件资讯，这些都有违我们的传统」。

然而，埃及音乐家协会并没有确切说明，目前正在进行世界巡演的嘻哈界重量级人物崔维斯史考特有何种「仪式」违反传统。

© 2023 AFP