英国麦当劳职场涉霸凌等问题 执行长致歉

（法新社伦敦18日电） 英国广播公司（BBC）今天报导，英国当地麦当劳被员工指控存在不当性行为、种族歧视、霸凌等问题。麦当劳英国暨爱尔兰地区执行长麦克罗随后道歉。

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BBC从2月开始调查，发现超过100名前任及现任英国麦当劳（McDonald's）员工指控公司存在不当性行为、种族歧视、霸凌等有毒文化。

法新社报导，此前，麦当劳与英国平等与人权委员会（Equality and Human Rights Commission, EHRC）签署了具有法律约束力的协议，承诺保护员工免受性骚扰。

麦当劳英国暨爱尔兰地区执行长麦克罗（Alistair Macrow）回应这些指控时告诉BBC：「英国麦当劳的17万7000名员工都理应在一个安全、尊重和包容的工作环境下做事。我们显然有做得不够好的地方，对此我们深表歉意。」

麦克罗还说道：「所有经证实违反我们行为守则的行动，都将受到我们依法采取的最严厉措施惩处，包括解雇。」

平等与人权委员会对所有的指控感到「担忧」，并表示将「在目前与麦当劳达成的法律协议框架内审查这些指控，解决餐厅员工的性骚扰问题」。

© 2023 AFP