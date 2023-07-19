中国出土罕见化石 哺乳类动物攻击恐龙

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（法新社巴黎18日电）科学家团队在1.25亿年前的火山灰化石中，发现一只类似獾的哺乳类动物正用牙齿紧咬身形比它大3倍的恐龙肋骨，两只动物陷入死命扭打。

科学家团队今天表示，这块中国出土的化石，保留了哺乳类与恐龙的打斗场景，表明小型哺乳动物捕食白垩纪时期主宰地球的恐龙的次数远超想像。

这项研究刊登在国际期刊「科学报告」（Scientific Reports）。

加拿大自然博物馆（Canadian Museum of Nature）古生物学家马伦（Jordan Mallon）告诉法新社，当他第一次见到这块化石时，「我惊讶到眼珠子都快要掉出来了」。

这项研究由中国研究团队主导，身为共同执笔人的马伦说，他们相信这是史上第一块呈现哺乳类动物和恐龙搏斗场面的化石。

恐龙与哺乳类动物在地球上共存一亿多年之久，而各界普遍认为哺乳类动物身形太小、无法猎捕当时主宰地球的恐龙，

不过，这块化石显示，一只类獾的强壮爬兽（Repenomamus robustus）骑在陆家屯鹦鹉嘴龙（Psittacosaurus lujiatunensis）身上，并用锋利的牙齿咬住恐龙的肋骨并抓住它的腿。

陆家屯鹦鹉嘴龙是种草食性恐龙，身高约120公分，脸上有个像鹦鹉一样的喙；而这种类獾的强壮爬兽是当时最大的哺乳动物之一，但体重仍只有恐龙的1/3。

这块几近完整的化石2012年在中国东北部的辽宁省出土。

© 2023 AFP