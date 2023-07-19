挑战AI市场大咖 Meta发布免费商用模型Llama2

（法新社旧金山18日电） 脸书母公司Meta今天免费释出旗下开源软体人工智慧（AI）商用模型Llama 2，与聊天机器人制造商OpenAI及谷歌（Google）等AI软体市场大咖一较高下。

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OpenAI和Google分别开发出令人印象深刻的大型语言模型，作为旗下聊天机器人ChatGPT和Bard的基础，这些聊天机器人因模仿人类创造力和专业知识的能力，令人振奋不已。

值此之际，Meta并不直接向消费者发布生成式人工智慧产品，而是开发了Llama模型，这是一款专为研究人员设计的语言模型，研究人员可对Llama进行修改，使模型更臻完善。

至关重要的是，Llama作为开源模型，意味其内部运作方式可供所有人进行补强和修改，这与OpenAI和Google开发的人工智慧有所不同。

包括OpenAI居世界领导地位的GPT-4等模型，都是封闭式且专有的，用户无法进入其编程代码，也无法取得这些人工智慧模型是如何处理资料的细节答案。

Meta执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）在社群媒体脸书（Facebook）贴文表示：「开源（open-source）推动创新，因为这可让更多开发人员能使用新技术来进行开发。」

祖克柏还说，这也提高了安全性，因为开放式软体意味可让更多人仔细审查，以识别和修复潜在问题。

对于安全性的压力，也凸显Llama与OpenAI模型的不同之处，后者因提供错误资讯或聊天机器人在互动中脱序，一度引发恐慌。

Meta释出这款功能更强大的新版商用模型，任何企业都可以下载，或可经由与微软（Microsoft）的特殊合作伙伴关系，而从微软的Azure云端取得。 （译者：纪锦玲）

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