诺兰谈新作「奥本海默」 对人工智慧世界提警告

（法新社巴黎19日电） 电影导演克里斯多福诺兰坚称，新电影「奥本海默」（Oppenheimer）讲述的原子弹发明故事，是对这个人类与人工智慧（AI）斗争的世界所提的「警告」。

广告 继续浏览后续

曾执导电影「记忆拼图」（Memento）、「敦克尔克大行动」（Dunkirk）及「蝙蝠侠」（Batman）三部曲的英国知名导演克里斯多福诺兰 （Christopher Nolan）说，他相信「我们想像中许多围绕科技的悲痛都源于（罗伯特）奥本海默（Robert Oppenheimer）」，这位物理学家在二战期间协助发明出核武。

克里斯多福诺兰说，奥本海默和他在美国洛萨拉摩斯国家实验所（Los Alamos National Laboratory）团队所做的，是「科学的极致展现…这是件非常正面的事，最终却酿成负面后果」。

正如当时的情况，目前AI的惊人发展也引发类似担忧，担心这项技术可能带来无法控制的后果。

有些人担心，人工智慧可能逃离它的创造者并危及人类，就如80年前的科学家们及各界忧心核时代到来一样。

克里斯多福诺兰说：「人工智慧研究人员将目前的时刻称为『奥本海默』时刻。」他指第一次核试验时，有些人害怕核分裂会引发失控的连锁反应，进而摧毁整个地球。 克里斯多福诺兰指出，如今研究AI的人「可以从他的故事中获得一些启示，了解他们的责任以及他们应该做什么」，「不过我不认为这部电影能提供任何快速解方，这是个警示故事，它呈现出危险」。

克里斯多福诺兰说：「新科技的出现，经常伴随着它可能带来后果的恐惧感。」

© 2023 AFP