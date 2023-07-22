露营拖车成为富裕加州住房危机象徵

（法新社洛杉矶22日电） 当赫南德兹（Tamara Hernandez）面临房东将她的租金大涨，她选择住进一辆露营车。毕尔德（Beau Beard）因为出狱后失去一切，如今也以露营车为家。

广告 继续浏览后续

像他们这样的情况，如今在别称「金州」的美国加州屡见不鲜。原本象徵在海边无拘无束过生活的露营车和露营拖车，现在却日益反映出加州不那么光采的现实一面，那就是这里存在住房危机，愈来愈多人负担不起住在真正的屋檐下。

在富裕的加州，无家可归的人数竟然占全美国游民的1/3。加州的富裕程度，如果它是一个国家，就是全世界第5大经济体。但根据洛杉矶街友服务局（Los Angeles Homeless Services Authority）的说法，光是在洛杉矶郡就有7万5000多位游民。

同份统计报告还显示，有愈来愈多无家可归的人住进露营车、露营拖车、箱型车或是汽车。尽管这些人的确切数量难以掌握，但在洛杉矶与周边城镇，这种居住方式形成了一处处临时营地。

毕尔德的露营车停在洛杉矶观光闹区威尼斯海滩（Venice Beach）附近一条不宽的道路上。他指着车子说：「我只负担得起这个。」

今年6月，洛杉矶的平均房租高达每月2950美元（约新台币9万2300元）。

毕尔德接近8年前出狱后，搬到加州寻求人生新开始，但事情发展并不如想像的顺利。他指出除了租金飙涨，问题还有「找不到工作」。他已经57岁，大多数人不太愿意雇用他。

2020年，毕尔德的女友怀孕后，他买了这辆露营车来做为一家人栖身之所。但孩子出生后不久就被市政府官员带走，理由是婴儿不能住在这么简陋的环境里。

毕尔德说：「那是我这辈子最糟糕的经验。」

他表示，这辆露营车不仅导致他的女儿被带走，也让他陷入了灰色地带，可能剥夺他申请到住房补助的机会。

毕尔德解释：「他们说我们不是真正的游民，但我们确实无家可归。」「因此当要申请住房之类的补助，我们都在名单的最尾端。」

他的露营车停在围绕巴洛纳湿地生态保护区（Ballona Wetlands Ecological Reserve）的杰佛逊大道（Jefferson Boulevard）旁，这里停了一排临时住家车，尽管旁边就有「禁止停车」的告示牌。 当中许多车在这里停了很久，甚至发展出各自独特装饰，还有小花园、桌椅及可煮饭的炉子等。也有些人养了狗。

这里的居民来自美国、欧洲和拉丁美洲。他们就像一个社区，有行为规则，也会守望相助。

然而，这里的日常生活很辛苦。从事化妆师的赫南德兹说：「你想做一件事，得走10道步骤。」比方她要洗澡，得花上一小时才能加热足够的水。

赫南德兹原本住在威尼斯海滩附近的公寓，但她的房租在10年间从450美元一路飙涨到3000美元（约新台币9万3900元），逼得她退租。

赫南德兹现在的生活除了麻烦之外，还有感觉被人瞧不起甚至更糟糕对待的压力。她说：「我不知道他们为何痛恨我们。这很荒谬。我们是好人。」

© 2023 AFP