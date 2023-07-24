世界币计画上线 区别真人与AI创新加密货币金融

（法新社旧金山24日电） 聊天机器人ChatGPT开发机构OpenAI的执行长阿特曼参与创立的「世界币」（Worldcoin）计画今天上线，它让使用者能拥有经过验证的数位身分，并使用加密货币金融网。

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世界币官方网站上发布的声明表示：「世界币基金会今天宣布，由阿特曼（Sam Altman）、布拉尼亚 （Alex Blania）和诺文德史登（Max Novendstern）共同创立的世界币计画，现在已上线。」

计画的核心部分，是只有真人才能取得的私人数位身分World ID，申请人必须使用世界币的Orb装置扫描本人眼睛虹膜，经过验证是真人才能注册。

这项计画的创办人表示，经过验证的私人数位身分，将对于在网路世界区分真人与人工智慧（AI）至关重要。

世界币计画费时3年开发，在测试阶段已累积有200万名使用者。今天正式上线后，将把能够扫描虹膜的地点扩大到20国共35座城市、1500台Orb散布全球各地，可望增加数百万注册用户。

世界币今天同时推出同名加密货币。根据声明，「在测试阶段参与」计画的数百万使用者，如今可在特定地区的区块链交易世界币。

世界币的官网表示，这项计画的目标是创造「世界最大的身分和金融公共网络」。

阿特曼与布拉尼亚在推特（Twitter）发表的公开信中说：「如果世界币成功，我们相信它能大大增加经济机会，达到一个可靠的解决方案来区分网路上的真人和AI；同时保障隐私、增进全球民主进程，最终展现一条可能道路迈向由AI资助（的全体基本收入）。」

© 2023 AFP