芭比战胜奥本海默 北美票房夺第一

（法新社洛杉矶23日电） 根据业界今天通报的估计数据，华纳兄弟新片「芭比」（Barbie）征服北美票房，在开映周末海捞1.55亿美元，暗黑传记片「奥本海默」（Oppenheimer）则以同样亮眼的8050万美元进帐位居第二。

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追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations）表示，粉红大军强攻电影院下，「芭比」（Barbie）压倒所有其他电影，拿下本年度迄今最佳开映周末票房成绩，同时刷新女性导演作品的影史开映纪录。

周末排名第3的是「自由的声音」（Sound of Freedom），收入2014万美元。

第4和第5则是两部续集片：汤姆克鲁斯的「不可能的任务：致命清算 第一章」（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One）和哈里逊福特的「印第安纳琼斯：命运轮盘」（Indiana Jones and the Dial of Destiny），分别有1950万美元和670万美元进帐。

排名第6至第10的电影依序为：「阴儿房：鬼门阴深处」（Insidious: The Red Door），650万美元；「元素方城市」（Elemental），580万美元；「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse），280万美元；「变形金刚：万兽崛起」（Transformers: Rise of the Beasts），112万美元；「珍爱硬起来」（No Hard Feelings），107万美元。

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