做桨板运动出意外 欧巴马私人厨师遗体寻获

（法新社华盛顿24日电） 美国麻州警方表示，曾在白宫担任厨师的康贝尔，在美国前总统欧巴马夏季住处附近做桨板运动时失踪，今天被发现时已经身亡。

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潜水员今天在玛莎葡萄园岛（Martha's Vineyard）的一个大湖中，发现了康贝尔（Tafari Campbell）的遗体。

据美国媒体报导，康贝尔过去在白宫担任副主厨，后来获欧巴马家庭聘请担任私人厨师。

法新社报导，45岁的康贝尔昨天在做桨板运动时，于水下失去踪影。

欧巴马（Barack Obama）卸下总统职位之后，在地处美国东北的玛莎葡萄园岛（Martha's Vineyard）购买了一座价值数百万美元的滨海别墅。欧巴马担任总统之前和任内期间，常与家人去这座岛屿度假。

麻州警方昨天声明表示，警方获报「有一名男子在做桨板运动时栽进水中，似乎曾短暂挣扎浮出水面，但随后沉入水中未再浮出」。

经过连夜搜查，遗体于第二天早上被发现，于当天稍晚确认了他的身分。

警方今天表示，事故发生时，欧巴马和妻子蜜雪儿（Michelle Obama）并不在家。

欧巴马夫妇在美国多家媒体刊登的声明指出，康贝尔为「我们家庭中挚爱的一员…他的离去令人心碎」。 （译者：纪锦玲）

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