步入大倒闭潮时代 日本小企业苦于后继无人

（法新社东京25日电） 82岁的桥本清在东京近郊的机械厂理应传出吵杂声响，如今却安静到能听见他练习吹笛。40年前建厂的桥本早过退休年龄，但苦无接班人或买家接手，工厂如今也只剩老主顾。

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日本政府警告随人口逐渐凋零与老化，到2025年底前恐冲击1/3的小型企业，桥本就是其中一例。

桥本清（Kiyoshi Hashimoto,音译）的工厂位于千叶县八街（Yachimata），里面摆满工作机台、钻孔台与零件柜。他说如现在把工厂收掉，「所有努力都会付诸流水」桥本过去一度曾雇用数十名员工，如今只剩2名兼职人员。

研究破产的调查机构「帝国数据银行」（Teikoku Databank）指出，日本小企业面临严重「大倒闭潮」。日本政府2019年的报告估计，到2025年底前会有127万名小型企业主届龄或超过70岁，警告这种倒闭潮会扼杀650万个工作机会，让日本经济规模减少22兆日圆（约新台币5.2兆）。

帝国数据银行指出，到2029年底前情况恐更糟，因为届时作为男性小型企业主骨干的战后婴儿潮世代将达81岁，即日本男性的平均寿命，倒闭潮将会持续恶化，也预期许多人会因此失去工作。

日本许多小企业是由家人或深受信任的员工承继。但随经济疲软时间拉长，许多年轻人愈来愈不想继承家业，加上愈来愈多人选择到都市生活，乡间人口逐渐减少，位处偏远的公司受影响更深。一些年长日本人则觉得把家族企业售予外人并不光彩，宁愿变卖也不传承。

除日本政府提出优渥条件鼓励企业转售，许多民间公司也开始协助投资人寻找待售企业。以日本顾问公司BATONZ为例，2018年媒合80个案件，如今一年媒合超过1000笔。

BATONZ负责人神濑佑一（Yuichi Kamise,音译）说：「倒闭潮意味日本独特的工艺技术、特色服务、餐厅原创食谱将失传，这将重创日本文化，减低观光魅力」。

其中一个小型卡车公司就透过这种媒合服务，找到愿意接手家族企业的大型物流公司。

61岁的铃木女士辞去工作，回家协助年逾八旬、1975年创立卡车公司的父亲。公司3名卡车司机都无意接手经营，加上COVID-19疫情来袭，导致经营更加困难。后来一间大型物流公司愿意接手经营，让铃木大松一口气。

铃木告诉法新社：「我希望让公司能继续经营下去，至少在我爸还活着的时候。」

也有年轻创业者受惠于这种媒合服务。28岁厨师森本陆夫（Rikuo Morimoto,音译）本以为自己顶多只能搞个餐车或小酒吧，后来在疫情期间用存款买下东京一间40年的餐厅，保留店内装潢、摆设的同时，推出自己的菜单，一圆餐厅老板梦。

© 2023 AFP