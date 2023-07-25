联合国粮食峰会 寻求修复「破碎的」粮食系统

（法新社罗马24日电） 为期3天的联合国（UN）峰会今天在罗马揭幕，目的是解决「破碎」的全球粮食系统问题。目前全球有数以百万计人正在挨饿、20亿人超重或肥胖，地球也正饱受磨难。

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此次粮食系统峰会召开之际，世界各地粮食不稳定问题日益严重，联合国机构警告恐有愈来愈多人将饱受长期饥饿所苦。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在开幕式中表示：「在一个物产丰饶的世界里，仍有人们不断因饥饿所苦或致死，这令人难以接受…全球粮食系统遭破坏，数十亿人正为此付出代价。」 他说，全球有超过7.8亿人挨饿，然而世界上却有将近1/3的食物被丢掉或浪费；全球虽有4.62亿人体重过轻，却有20亿人超重或肥胖。

位于义大利罗马的3个联合国粮食机构代表在这场峰会中齐聚一堂，包括联合国粮农组织（FAO）、国际农业发展基金（IFAD）、世界粮食计划署（WFP），以及各国元首、政府与委派代表。

古特瑞斯重申他对于俄罗斯退出具有里程碑意义的「黑海谷物协议」的担忧，这项协议允许运载乌克兰粮食的货船驶离黑海港口。

古特瑞斯说，此举将令「最脆弱的族群付出最多代价」，并称这项协议是全球粮食安全的「生命线」。

联合国粮农组织表示，为了养活全球不断增长的人口，势必得「彻底改变粮食的生产、加工、贸易和消费方式」。 古特瑞斯呼吁，每年至少提供5000亿美元协助有需要的国家扩大长期融资规模，用于投资绩效更高的粮食系统。

© 2023 AFP