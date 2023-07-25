TikTok开放纯文字发文 推特挑战者再加一

（法新社旧金山24日电） 以影音内容成为目光焦点的TikTok，今天宣布开放使用者以纯文字发文，成为挑战推特社群媒体霸主地位的另一个科技巨擘。

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在TikTok上，以纯文字发文的作法与Instagram十分类似，而IG这个月初也推出纯文字版的Threads，向推特（Twitter）发出挑战。Twitter的老板马斯克（Elon Musk），则是宣布将Twitter更名为X。

跟脸书（Facebook）母公司Meta旗下的Threads一样，TikTok也靠着庞大的用户而获益，根据专业网站Business of Apps估计，TikTok每月活跃使用人数约达14亿。

但与Meta不同的是，TikTok选择将新推出的纯文字发文功能，加到其原本的应用程式中，而非如Meta般，推出Threads那样的个别产品。

纯文字版TikTok会比Twitter或Threads发文更具视觉效果，使用者可为发文增添彩色背景、音乐、贴图。

TikTok这家中资公司表示，新的发文方式将扩大「TikTok上所有人在内容创作上的极限」，并开创出在内文和图片说明上的「创造力」。

先前除了Threads外，Mastodon、Bluesky和Substack Notes等较小的平台，也成为Twitter的潜在竞争对手。但即便Twitter遇到麻烦，迄今仍没有任何一个平台能取代它。

马斯克上周表示，Twitter的广告收入下滑了约50%，这让Twitter的挑战者看到一些机会。

© 2023 AFP