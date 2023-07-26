全球第一人 丹麦男子不搭飞机环游世界10年后终回国

（法新社丹麦阿胡斯26日电） 丹麦男子皮德生（Torbjorn Pedersen）据称是全球首个不搭飞机环游世界且期间没有回国的人。在历经十年旅程后，他今天终于回到自己的国家。

广告 继续浏览后续

法新社报导，皮德生今年44岁，外号为索尔（Thor）。他于2013年10月10日展开环游世界旅程，期间搭乘火车、巴士、船只、甚至徒步旅行。

皮德生在今年5月底前往马尔地夫（Maldives），完成环游世界之旅，马尔地夫是他造访的第203个国家及最后目的地。

他今天搭乘丹麦航商马士基（Maersk）货柜船，回到丹麦港市阿胡斯（Aarhus）。他形容回国后感到苦乐交织。

皮德生告诉法新社：「我一直梦想回家，结束一切旅程。因此就是今天（回到国内）。与此同时，我对未来感到焦虑。」

在旅程期间，他于2020年1月离开密克罗尼西亚（Micronesia），前往香港旅行，因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，滞留香港两年之久。

在国境重新开放后，皮德生离开香港前往岛国帛琉（Palau）旅行，之后继续造访大洋洲国家及太平洋岛国。

皮德生热爱结交新朋友，所以旅游期间从不租车，而是偏好搭乘大众运输。此外，即便有地理上的距离，皮德生与时任女友吉鲁姆（Le Gjerum）仍努力维持两人关系。

在皮德生十年旅程期间，吉鲁姆曾出国探望他27次，在第10次时，皮德生向她求婚，但不幸地，因为疫情关系，两人被迫在线上举行婚礼。

如今已是人妻的吉鲁姆表示，她觉得皮德生想完成环游世界任务的固执令人钦佩，但她希望两人日后能「一起过着日常生活」。

根据金氏世界纪录大全（Guinness Book of World Records），英国男子休斯（Graham Hughes）是首个不搭飞机环游世界的人，但他期间曾回国两次。相较之下，皮德生在环游世界期间未曾回国。

© 2023 AFP