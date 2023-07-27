凯文史贝西打赢狼爪案 演艺生涯有机会起死回生

（法新社洛杉矶26日电） 被控伸狼爪的「纸牌屋」（House of Cards）男星凯文史贝西（Kevin Spacey）在法律战赢得最新一起胜利后，专家表示，有可能让他演艺生涯起死回生。

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身背9项性侵指控的凯文史贝西今天在英国获判无罪，他在闻判后流下男儿泪。

庭审期间，凯文史贝西作证表示，他最初于2017年被控性侵时，正值「#我也是」（#MeToo）运动巅峰，他的工作、声誉和一切「都在短短几天之内」毁于一旦。

专替名人打官司的律师梅契尔（Christopher Melcher）表示，凯文史贝西还有刑事官司悬而未决，现阶段仍是片商「拒绝往来」的对象，但本周判决改变了一切。

梅契尔指出，如同好莱坞典型作风，一切都免不了向「钱」看，凯文史贝西人气依旧居高不下，在伦敦庭审期间，影迷每天都现身场外给他支持。

除了英国法院今天的判决，美国纽约法院不到1年前也撤销针对凯文史贝西的不当性行为官司，麻州法院2019年同样做出撤销类似指控的决定。

不过根据危机公关公司「红榕树」（Red Banyan）执行长尼尔曼（Evan Nierman）说法，凯文史贝西审判的「细节只有少数人在关注」。

多数观众「只会记得一个重点，也就是，他是清白的」。

男星强尼戴普（Johnny Depp）去年打赢前妻安柏赫德（Amber Heard）提出的诽谤官司，他最新电影「杜巴利伯爵夫人」（Jeanne du Barry）今年获选为坎城影展开幕片，获得影迷热烈回响，他也依然是迪奥（Dior）香水代言人。

梅契尔说，和强尼戴普一样，凯文史贝西的形象在部分影迷心中甚至会更加提升，因为这些影迷钦佩两人「为了心中的真理坚持到底」。

© 2023 AFP