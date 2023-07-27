向旅客课税限制游轮 欧洲旅游夯点设法调节人潮

（法新社巴黎26日电） 欧洲旅游热点如威尼斯、巴塞隆纳、阿姆斯特丹、杜布洛夫尼克、圣米歇尔山等，在暑期旺季人满为患，或尖峰和离峰落差巨大，当局正设法调节旅客量，祭出课税与限制游轮等措施。

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以下是欧洲着名景点采取措施因应游客数量不断攀升的一些例子：

●义大利威尼斯

人口仅5万人的义大利威尼斯，2019年接待550万名游客，多年来一直采行所谓的「绕道旅游」（detourism）做法。

2021年，威尼斯担心城市环境受到影响，禁止大型游轮驶入威尼斯舄湖。

威尼斯也对住宿游客课税，还打算针对一日游旅客实施付费预订制度。

此计画要求旅客支付3至10欧元（约新台币105到350元）才能进入威尼斯，但由于担心这会大幅减少当地旅游收入及影响行动自由，因此计画据称遭多次搁置。

●杜布洛夫尼克

克罗埃西亚的中世纪城墙城市杜布洛夫尼克（Dubrovnik）是欧洲最拥挤的城市之一，游客拥挤程度，有时让人几乎无法在历史老城区内行走。

2011年HBO影集「冰与火之歌：权力游戏」（Game of Thrones）在这座老城内拍摄场景，此后有亚得里亚海明珠之称的杜布洛夫尼克，游客数量便大量激增。

2019年，这座人口仅4万1000人的小镇，创纪录地接待了140万游客以及440万住宿旅客。

那一年，地方当局仅准许每天两班游轮到港，且每艘每次载客不得超过4000人。到2022年，游客人数已降至100万人出头。

●巴塞隆纳

西班牙巴塞隆纳（Barcelona）位于地中海岸，为加泰隆尼亚地区（Catalonia）的首府，是着名的高第（Gaudi）建筑瑰宝所在，也拥有西班牙数一数二的足球俱乐部。

巴塞隆纳采行措施，禁止旅游团在购物尖峰时段，进入历史悠久的博盖利亚市场（La Boqueria）。

2022年，有970万名游客在巴塞隆纳的饭店和度假屋住宿，而2019年则多达1200万人。

●阿姆斯特丹

荷兰阿姆斯特丹（Amsterdam）长期以来一直努力洗刷「到处是喧闹单身派对、毒品和性」的声名；而这印象多少要归责每年涌入的2000万游客。

今年3月，阿姆斯特丹发起一项网上活动，目的是劝阻英国年轻男子不要来阿姆斯特丹吸毒或买醉，并以荷兰式直言告诫这些游客「离远一点」，否则就有被捕的风险。

上周，阿姆斯特丹还决定关闭市中心的一个主要游轮码头。

最近为了还给古色古香市中心一片宁静，阿姆斯特丹采取其他措施，包括禁止在红灯区街道上吸食大麻。

● 圣米歇尔山

法国地标圣米歇尔山（Le Mont-Saint-Michel）盛夏季节里，狭窄且陡峭上升的小巷弄在午餐前挤满了人潮；但到了下午时光，小巷里几乎空无一人。

这就是圣米歇尔山面临的困境。圣米歇尔山是一间着名的修道院，位于诺曼第（Normandy）海岸附近一座小岛上；它是巴黎以外最受欢迎的法国旅游景点，在1979年由联合国教科文组织（UNESCO）列入世界遗产名录。

在法国和欧洲其他地方，数十个深受游客欢迎的景点都面临共同的问题，在夏季白日人满为患，但在淡季或晚上却空无一人，这情形往往对当地经济不利。

前往圣米歇尔山观光的游客，大多数的行程安排都雷同，他们在午餐前抵达，在当地野餐或到餐厅用餐，之后造访观光景点，接着在下午回家或回到住处。

这样的模式导致圣米歇尔山早上10时到下午4时挤满人潮，使得一些有意观光的旅客无从进入。然而，他们几乎不知道圣米歇尔山在傍晚几乎空无一人。

为了解决这个问题，负责维护圣米歇尔山的基金会自今夏起实施数项「激励措施」，包括鼓励旅客在早上10点前与下午4点后拜访。

调节圣米歇尔山接驳车班次也有助于实施其他激励措施，像是自晚间6时30分起可免费停车，但7月与8月除外。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP