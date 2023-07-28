研究：脸书演算法不会改变用户信念

（法新社华盛顿27日电） 究竟脸书（Facebook）演算法是否会改变选民的态度，常成为选战中的争议性话题。一份今天公布的研究结果显示，脸书演算法不会改变用户的信念。

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针对社群媒体的「回音室」（echo chamber）效应，会不会让政治上的两极化更为加深，或只是反应现有的社会分歧？一份具里程碑意义的研究，今天公布第一份结果。

一个针对脸书在2020年美国总统大选期间的演算法及用户态度所进行的调查，发现与先前的假设正好相反的情况，该平台经常受到批评的内容演算法，并没有塑造用户的信念。

这个研究是脸书和Instagram的母公司Meta，与一群来自美国大学的学者携手合作进行，这些学者可以接触该公司内部的数据资料，并与数万名用户签约以进行实验。

这个学术团队撰写4份研究报告，探讨社群媒体巨擘脸书在美国的民主中扮演的角色，这些研究报告发表在科学期刊「科学」（Science）和「自然」（Nature）上。

研究主持人德州大学奥斯汀分校（The University of Texas at Austin）的史特劳德（Talia Stroud）和纽约大学（New York University）的塔克（Joshua Tucker）表示，整体来说，演算法对人们的平台使用体验影响极大。

换句话说，演算法大大影响使用者会看到什么、他们会看多久。

他们说：「但我们也知道，即使改变演算法几个月，也不太可能改变人们的政治态度。」这是根据用户参加为期3个月的实验后，针对调查所做的回答而衡量得出。

研究作者坦承，这样的结论可能是因为这些变化出现的时间不够长，不足以产生影响，毕竟美国这几十年本来就不断在变得更两极化。

发表在「自然」上一篇研究报告的作者写道：「当今普遍将当代美国民主问题归咎于社群媒体的回音室效应，这些发现挑战了这样的说法。」

© 2023 AFP