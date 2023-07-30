推特恢复饶舌歌手肯伊威斯特帐号

（法新社华盛顿29日电） 「华尔街日报」（ The Wall Street Journal）今天报导，前身为推特（Twitter）的社群媒体平台X，已经恢复美国饶舌歌手「肯爷」肯伊威斯特（Kanye West）的帐号。

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去年秋天，肯伊威斯特发布一张似乎显示纳粹党徽与大卫之星交织在一起的照片后，推特老板马斯克（Elon Musk）将肯伊威斯特的推特帐号停权。

X 的新闻办公室并未立即回覆有关肯伊威斯特帐户的询问；截至傍晚时分，肯伊威斯特尚未发布任何新内容。

根据「华尔街日报」报导，现在改名叫Ye的肯伊威斯特向推特保证，他不会使用自己的帐户分享反犹太主义内容或使用有害语言。

肯伊威斯特去年的反犹太言论让他在商业交易上损失惨重。在长达近十年的合作关系之后，阿迪达斯（Adidas）终止与他的合作关系。

Gap 和精品名牌巴黎世家（Balenciaga）也与他断绝合作关系。

马斯克去年10月以440亿美元买下推特以来，他已经解雇了数千名员工并减少内容审核。

去年12月，他恢复前总统川普的推特帐户，但川普尚未返回该平台。

© 2023 AFP