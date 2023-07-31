芭比再扫9300万美元 稳坐北美票房龙头宝座

（法新社洛杉矶30日电） 真人版电影「芭比」（Barbie）持续在全球发烧，北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天估计，该片本周以9300万美元稳居票房龙头位置。

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暗黑传记片「奥本海默」（Oppenheimer）上映第2周扫进4620万美元，「芭比海默」（Barbenheimer）的票房威力，为好莱坞夏天票房较淡时刻增色不少。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）分析师葛罗斯（David A. Gross）说：「7月本是个不冷不热的月份，但随着芭比、奥本海默上映，观影人数激增，在一周内，7月就追上了COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情前的平均水准。」

「芭比」北美票房目前来到3.514亿美元，海外票房累计4.23亿美元，可望成为下一部票房达10亿美元的电影。

本周排名第3的是超自然恐怖喜剧片「幽灵公馆」（Haunted Mansion），收入2420万美元。

「自由的声音」（Sound of Freedom）本周以1240万美元，位居第4。

第5名则是「不可能的任务：致命清算第一章」（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One），进帐1070万美元。本周票房排名前5的作品，收入都突破1000万美元。

排名第6至第10的电影依序为：「鬼手鬼手请开口」（Talk to Me），1000万美元；「印第安纳琼斯：命运轮盘」（Indiana Jones and the Dial of Destiny），400万美元；「元素方城市」（Elemental），340万美元；「阴儿房：鬼门阴深处」（Insidious: The Red Door），320万美元；「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse），140万美元。

© 2023 AFP