芭比再扫9300万美元 稳坐北美票房龙头宝座

(法新社洛杉矶30日电) 真人版电影「芭比」(Barbie)持续在全球发烧,北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天估计,该片本周以9300万美元稳居票房龙头位置。

暗黑传记片「奥本海默」(Oppenheimer)上映第2周扫进4620万美元,「芭比海默」(Barbenheimer)的票房威力,为好莱坞夏天票房较淡时刻增色不少。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)分析师葛罗斯(David A. Gross)说:「7月本是个不冷不热的月份,但随着芭比、奥本海默上映,观影人数激增,在一周内,7月就追上了COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情前的平均水准。」

「芭比」北美票房目前来到3.514亿美元,海外票房累计4.23亿美元,可望成为下一部票房达10亿美元的电影。

本周排名第3的是超自然恐怖喜剧片「幽灵公馆」(Haunted Mansion),收入2420万美元。

「自由的声音」(Sound of Freedom)本周以1240万美元,位居第4。

第5名则是「不可能的任务:致命清算第一章」(Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One),进帐1070万美元。本周票房排名前5的作品,收入都突破1000万美元。

排名第6至第10的电影依序为:「鬼手鬼手请开口」(Talk to Me),1000万美元;「印第安纳琼斯:命运轮盘」(Indiana Jones and the Dial of Destiny),400万美元;「元素方城市」(Elemental),340万美元;「阴儿房:鬼门阴深处」(Insidious: The Red Door),320万美元;「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse),140万美元。

