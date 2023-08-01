沃格特3号机组运作 美7年来再有核反应炉商转

（法新社纽约31日电） 美国乔治亚州核电厂一座新反应炉今天进入运转，是继田纳西州核电厂机组后美国7年来再有新反应炉加入发电。美媒指美国目前有93个核电机组，占总发电的20%。

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法新社报导，运营商乔治亚电力公司（Georgia Power）发布声明指出，位于乔治亚州东南部韦恩斯伯勒（Waynesboro）附近的沃格特3号（Vogtle 3）机组已开始为约50万户家庭和企业供电。

乔治亚电力公司说：「这项新装置代表乔州对未来净洁能源的长期投资，将在未来数十年内为客户提供可靠、无碳排的能源。」

沃格特3号机组本应7年前开始运转发电，但直到今天才终于上线。

除沃格特3号机组外，4号机组也预计今年底或明年初运转。据乔治亚州市立电力局（MEAP）估计，这两座机组成本合计超过300亿美元，已是当初计画宣布时预算140亿美元的两倍多。

成本超支迫使原投资者日本东芝（Toshiba）旗下的西屋电气（Westinghouse）于2017年声请破产，并退出计画。

乔治亚电力公司表示，一旦4部机组全数投入运转，沃格特将成为美国最大的净洁能源发电机组。

沃格特3号和4号机组是美国当局自1979年以来首度批准的新核反应炉计画。1979年宾州发生三哩岛（Three Mile Island）核外泄，是美国史上最严重核子事故。

美国前次核电机组运转是2016年于田纳西州华兹堤核电厂（Watts Bar Nuclear Plant）的2号机组。这座反应炉1973年就开始建造，后停工20多年才又复工。

全世界都苦于应对全球暖化之际，低碳的核电被誉为气候友善的能源。然而环保人士担心核安问题，警告放射性废物处理会有巨大风险。

美国自1990年以来只有3个反应炉投入运转，分别是1996、2016年华兹堤的2个机组，以及这次的沃格特3号机组。

南卡罗来纳州的维吉尔桑摩核电厂（Virgil Summer Nuclear Station）原本也将兴建2座反应炉，但2017年终止，投入的90亿美元付诸流水。

如今制造商重新投向名为小型模组化反应炉（SMR）的更小型新一代设施。这些新设计预估成本更低、建造时程更短且比传统核反应炉更安全。目前这些新设计在美国都还未运转。

美国CNBC新闻网指出，连同新加入的沃格特3号机组在内，目前全美有93座核反应炉运转，合计占美国发电量的20%，美国的洁净无碳排发电有一半是核电。（译者：纪锦玲）

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