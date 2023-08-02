加拿大规定每支菸都附警语 警告吸菸会导致阳痿和癌症等

（法新社渥太华2日电） 依据加拿大今天生效的新法规，在加国贩售的每支香菸今后都必须附上独立的健康警语，警告吸菸会导致阳痿和癌症等后果，并标示「每吸一口菸都含有有毒物质」。

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加拿大在5月初次宣布这些新法规，抢下世界第一。

附有新独立标示的特大尺寸香菸预计在一年内于商店上架，?随后将在2025年初推出常规尺寸香菸。

加拿大前心理健康与成瘾部长班奈特 （Carolyn Bennett）曾说，这些警告标示将「近乎无法避免，且伴随着包装上新的图像，将就吸菸危害健康的后果提供真实且令人心惊的提醒」。

加拿大政府指出，年轻人特别容易陷入依赖菸草的危险，其中有些只因有人给了他们一支菸后就开始吸菸，最早拿到的并非一整包附有警告标示的香菸。

在2000年时，加拿大成为第一个命令香菸包装上要有图像警告标示的国家，包括心脏及肺部疾病的可怕照片，以提高大众对于吸菸会危害健康的警觉心。

吸菸的趋势在过去20年已经下滑。

但是，根据政府的数据，吸菸问题每年依然使4万8000名加拿大人丧生，且加拿大的医疗保健支出几乎一半都与使用各种物质有关。

加拿大政府致力于在2035年前进一步减少吸菸人数，希望降至人口数5%，即约200万人。

© 2023 AFP