称可兰经遭焚烧瑞典丹麦无作为 伊斯兰组织：失望

（法新社利雅德31日电） 瑞典和丹麦国内人士一连串焚烧伊斯兰教经典可兰经的行为，掀起中东各地怒火，伊斯兰合作组织（OIC）今天就北欧两国当局对此事的反应表达「失望」。

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由57国组成、总部位于沙乌地阿拉伯吉达（Jeddah）的伊斯兰合作组织特别为此事召开会议后发布声明表示，组织秘书长塔哈（Hissein Brahim Taha）敦促两国阻止亵渎可兰经，并对两国「迄今尚未针对此事采取行动表达失望」。

塔哈在会中致词时表示：「主张言论自由的相关当局持续默许这种违反国际法的行为一再发生，令人遗憾，这导致对宗教缺乏尊重。」

然而就在塔哈今天下午致词时，两名男子在瑞典首都斯德哥尔摩（Stockholm）最新的这类抗议行动中焚烧可兰经。

其中一名男子是伊拉克籍难民默米卡（Salwan Momika），他6月底在斯德哥尔摩一座主要清真寺外焚烧数页可兰经，本月稍早又在伊拉克大使馆外践踏可兰经。

在丹麦，极右派团体「丹麦爱国者」（Danske Patrioter）上周释出一支影片，当中一名男子亵渎并焚烧看似可兰经的物体，并践踏伊拉克国旗。

这类亵渎可兰经事件在伊拉克引发动荡，数以百计示威群众本月稍早袭击瑞典大使馆，并在使馆区域纵火泄愤。

© 2023 AFP