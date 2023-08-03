好莱坞编剧罢工近100天 本周将与资方开会

（法新社洛杉矶2日电） 好莱坞制片公司本周将与编剧会商，是自编剧近100天前发动罢工以来，首度针对重启协商进行讨论。

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美国剧作家协会（WGA）5月2日针对酬劳和人工智慧（AI）威胁问题发动罢工，导致美国电视电影作业停摆。

而上个月，规模更大的「美国演员工会暨美国广播电视演员工会联合会」（SAG-AFTRA）加入编剧的罢工行列，包括奥斯卡得奖影星西恩潘（Sean Penn），加强施压迪士尼（Disney）、 Netflix等回到谈判桌。

工会今天发电邮给工会成员说，制片公司「今天联系WGA，要求这个周五（4日）会面以讨论协商事宜」。

「会后取得更多消息后，我们将再通知各位。」

这是好莱坞60多年来首度看到编剧和演员联手罢工，意味着电影拍摄停摆，星光熠熠首映会取消，且由于众星不得宣传电视节目，诸如艾美奖等的活动也都延期。

编剧和演员的联合罢工行动对娱乐产业和加州经济造成每天数百万美元的损失。

编剧要求更高的酬劳，并自业务蒸蒸日上的串流平台分得更大比例的利润。制片公司则说，它们必须削减成本以因应经济压力。

© 2023 AFP