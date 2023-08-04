AI引焦虑 职业前景不确定性使人们忧心忡忡

（法新社纽约3日综合外电报导）人工智慧（AI）的浪潮正向许多职业涌去，使人们担忧自己可能失去工作，同时对民众心理健康的影响也正在扩大。

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能够依照指令处理复杂任务的生成式AI平台ChatGPT于2022年11月推出，这是AI开始改变工作场域的科技里程碑。

位于纽约的谘商心理师葛斯塔夫松（Clare Gustavsson）告诉法新社，来找她的患者也对AI感到担忧，「任何崭新和未知的事物都会引起焦虑。科技发展如此之快，很难站稳脚跟」。

由于生成式AI可以快速产出类似出于人类之手的散文、电脑程式码、文章或专业见解，所以法律助理、程式设计师、会计师和财务顾问等职业，都感受到生成式AI的威胁。

根据今年3月发布的一项研究，高盛集团（Goldman Sachs）分析师认为，生成式AI可能影响大约3亿个就业岗位。

银行柜员艾瑞克（Eric）告诉法新社：「我预期自己的工作会在未来10年被淘汰…我打算转行。我工作的银行正扩大AI研究。」

葛斯塔夫松指出：「主要是那些从事创意领域的人们，处于这类担忧的最前沿。」

她声称AI带给人的恐惧忧虑，与气候变迁和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情不相上下。

但葛斯塔夫松表示，她试图让患者「拥抱未知」，并找到能运用新技术帮助自己的方法。

© 2023 AFP