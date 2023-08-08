波音星际飞机解决问题 预备明年3月首次载人飞行

（法新社华盛顿7日电） 波音公司（Boeing）今天表示，「星际飞机」（Starliner）太空船已准备好在明年3月前进行首次载人飞行任务，不过实际发射日期将依发射窗口而定。

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法新社报导，麻烦不断的波音CST-100星际飞机飞行计画已经数度延期，最终原定7月21日试飞载人送上国际太空站（ISS）。

然而，波音工程师在试验期间发现一些新问题，包括降落伞系统瑕疵，以及这架太空船广泛使用的线束胶带在某些情况下易燃。

波音副总裁兼计画经理纳比（Mark Nappi）表示：「现在，根据目前计画，我们预计会在明年3月初做好准备。」

他补充说，实际日期将依太空发射窗口而定，并将与美国国家航空暨太空总署（NASA）和搭载星际飞机的擎天神5号运载火箭（Atlas V）供应商「联合发射同盟」（United Launch Alliance）共同决定。

纳比解释说，降落伞系统的「软连结」（soft links）零组件已使用克维拉纤维（Kevlar）加固，并在缝合处予以改进。

波音原本希望去年就让CST-100首次实现载人飞行任务，但最终只在去年5月首度让这架太空船成功抵达国际太空站，机上没有载人。

NASA在其太空梭（Space Shuttle）计画结束后不久，2014年将打造往返国际太空站运输工具的合约分别签给波音和马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX），两份合约价值都固定，分别是42亿美元（约新台币1289亿元）和26亿美元（约新台币798亿元）。

在空窗期间，美国曾经只能仰赖俄罗斯的联合号（Soyuz）火箭前往国际太空站。

SpaceX为此打造的「飞龙号」（Dragon）太空船在2020年试飞成功后，已开始为NASA提供运送太空人往返国际太空站的「计程车」服务。NASA如今希望能让波音的星际飞机认证为第2架这类服务工具。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP