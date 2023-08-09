共享办公室需求减 WeWork恐有倒闭风险

（法新社旧金山8日电） 在大环境改变，共享办公室需求减少的情况下，WeWork今天向美国监管机关示警，称其持续营运的能力颇有疑虑。

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WeWork在向美国证券管理委员会（SEC）提交的文件表示，在亏损、预计现金需求、会员下滑情况下，让「公司持续经营的能力出现重大疑问」。

总部位于纽约的WeWork在文件中表示，公司命运取决于「管理阶层成功执行计画，改善公司的流动性及获利」。

文件指出，WeWork未来一年的计画，包括重组、透过谈判获得更有利的租赁条款、提高会员数量，甚至可能出售资产。

WeWork告诉美国证券管理委员会，大环境经济状况改变，削弱了共享办公室的需求，公司今年上半年已损失了数十亿美元。

WeWork的股价几个月以来一直低于1美元，今天盘后交易甚至跌到16美分。

WeWork一直试图摆脱其共同创办人兼前执行长纽曼（Adam Neumann）带来的负面效应。他种种脱序行为让投资人感到厌倦。

WeWork在2019年的首次公开募股（IPO）失败后，纽曼接着于当年年底被迫下台。公司陷入困境之后，市值也从先前估计的470亿美元跌到低于100亿美元。

WeWork一度是共享经济的耀眼明星，在全球各大城市的商业用房地产领域留下不可抹灭的印记。

这间公司暴起后又暴落，促使纽曼离职，并让大股东、软银创办人孙正义蒙受数十亿美元损失。

© 2023 AFP