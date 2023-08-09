好莱坞编剧演员双罢工 干洗店等生意跟着遭殃

（法新社加州柏班克9日电） 加州洛杉矶面积虽大，经济却几乎由单一产业主导。因此，编剧100天前放下笔杆、演员随后加入罢工行列后，靠这些人薪水过日子的周边产业人员也跟着遭殃。

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好莱坞编剧上一次罢工要回溯至2007-2008年，当时他们停工了100天。根据独立经济智库梅肯研究院（Milken Institute）的分析数据，那次的罢工让加州经济失血21亿美元。

这一次编剧和演员的双罢工行动，是1960年代以来首见。

好莱坞编剧和演员两大工会成员再度联手罢工，主要诉求都是盼在串流时代争取更好薪酬和分红，并清楚界定人工智慧（AI）角色，以确保饭碗不会被AI取代。

在洛杉矶，从外烩业者、花店、服饰店、杂货商、零售商，甚至泳池清洁工，或多或少都仰赖电影电视摄制工作每年创造的700亿美元薪酬。

因此，当这颗经济引擎不再运转，整个城市开始停顿下来。

在洛杉矶市中心西南方柏班克（Burbank）一间邻近华纳兄弟（Warner Bros.）和迪士尼（Disney）影视制作公司的干洗店内，衣物运输旋转架几乎空空如也。

56岁的干洗店老板马里安（Tom Malian）说，生意约7成来自制片公司员工。他苦着一张脸说，如今「没有人进办公室，就没有人拿衣服来干洗，就这么简单」。

马里安虽缩短营业时间、删减人事成本，仍不足以抵挡这波罢工冲击，「我帐单金额照旧，支出金额照旧。我现在已经吓出一身汗了」。

当地餐厅和咖啡厅同样人烟稀少的可怕，就连午餐尖峰时间仍看得到一张张空桌。

马里安说，「现阶段，每个人都很伤。」

© 2023 AFP