好莱坞编剧罢工满100天

（法新社洛杉矶9日电） 瘫痪好莱坞的编剧罢工今天进入100天里程碑，编剧和制片公司仍互不相让，编剧称此里程碑是电影公司「可耻的里程碑」。

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5月初以来，美国剧作家协会（Writers Guild of America, WGA）罢工导致无数电影拍摄和制作陷入停顿，每天对加州经济造成数以百万计美元的损失，但双方几乎没有对话。

这场让娱乐产业垄罩在阴影下的行动上月愈演愈烈，规模更大的美国演员工会暨美国广播电视演员工会联合会」（SAG-AFTRA）也加入编剧行列，娱乐业的混乱局面进一步加剧。

美国剧作家协会告诉法新社：「拒绝认真对待编剧的合理提案，导致美国剧作家协会罢工持续100天，而且还在持续，这对电影公司来说只是个『可耻的里程碑』。」

编剧和演员要求更好的薪酬与重播费、对人工智慧未来取用时的保障，以及其他工作条件。

美国剧作家协会声明指出：「解决美国剧作家协会和美国演员工会暨美国广播电视演员工会联合会罢工的成本，远低于罢工造成的损失。」

巧合的是，上一次美国剧作家协会罢工是在2007-08 年，而当时正好是在100天后获得解决。

© 2023 AFP