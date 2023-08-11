普度制药鸦片类药物和解案 美最高法院受理司法部挑战

（法新社华盛顿10日电） 美国司法部对掌控普度制药（Purdue Pharma）的萨克勒家族（Sackler）未来免受诉讼影响一事提出挑战，最高法院今天受理，使普度所达成60亿美元鸦片类药物和解案面临质疑。

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普度制药过去积极推销「奥施康定」（OxyContin），引发全国鸦片类药物成瘾危机，遭提起刑事诉讼后，同意支付钜额罚款、损害赔偿以达成和解。

萨克勒家族在让美国充斥高成瘾性鸦片类药物一事中，海捞了上百亿美元。司法部主张萨克勒家族不得在这项和解案中合法取得全面性保护，最高法院同意受理司法部提出的这项挑战。

最高法院定于今年12月审理本案，意味针对鸦片类药物毒瘾和过量用药祸害求偿的各州和团体需要花上更多时间等待。普度制药鸦片类药物从2000年代初期开始荼毒美国民众。

普度制药的和解协议是在来自50州的法律官员经过数年谈判后达成，给予老板芮孟．萨克勒（Raymond Sackler）和莫提默．萨克勒（Mortimer Sackler）的家人保护，免受未来任何民事索赔的影响，形同保障他们的其他资产不受鸦片类药物相关诉讼连累。

司法部在诉状中表示，萨克勒家族在普度制药2019年声请破产前，在11年内陆续从公司撤走110亿美元。

去年3月达成的和解协议指出，萨克勒家族「绝对、无条件…完全、最终、永远且永久」免除进一步的法律责任。

但司法部表示，规范和解的破产法并未提供这样的豁免权，特别是由于可能有「数不清的索赔者」不同意和解条款的内容。

萨克勒家族始终否认在鸦片类药物滥用问题上有任何不当行为。

© 2023 AFP