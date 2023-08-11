Swatch彩虹表在马来西亚遭禁 持有或贩售恐关3年

（法新社吉隆坡10日电） 马来西亚内政部今天表示，拥有或贩售瑞士钟表集团Swatch彩虹手表的人最高面临3年徒刑。以穆斯林人口为主的马来西亚政府抨击LGBTQ符号，称这类标志「伤风败俗」。

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同性恋在马来西亚属于非法，当地的LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）族群也一再遭到歧视。

马来西亚内政部执法单位5月突击搜查境内11家购物商场的Swatch店铺，包括在首都吉隆坡，目的为了查扣带有其所称「LGBT元素」的手表。

马来西亚内政部今天在声明中说，任何人若「发行、进口、生产…或持有」这类物品，如今面临最高3年有期徒刑。

根据禁令公告，任何佩戴或销售这种手表的人，还可能挨罚2万马币（约新台币14万元）。

马来西亚内政部在声明中说：「对于伤风败俗或可能败坏风俗的元素，马来西亚政府致力于防止其散布。」

声明还称，由于这些Swatch手表「宣扬和支持大众不接受的LGBTQ+运动，并使其正常化，可能伤害…我国利益」。

马来西亚内政部一名官员5月告诉法新社，他们之所以查扣一批Swatch手表，是因为上头有LGBTQ等缩写字母，以及6款颜色而非彩虹的7色，而6色彩虹旗是LGBTQ族群在全球最知名象徵符号之一。当时一共没收172支手表，价值1万4000美元。

根据传唤通知，马来西亚内政部是根据1984年新闻印刷物和出版品法（Printing Presses and Publications Act 1984）查扣这批手表。批评人士谴责这项法令太过严苛。

Swatch因此在6月提告马来西亚政府，并称这些手表「并未宣扬任何性活动，只是以趣味与欢乐方式传达爱与和平」。

© 2023 AFP