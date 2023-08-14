美国「黑人音乐教父」克拉伦斯艾旺特逝世 享耆寿92岁

（法新社纽约14日电） 美国「黑人音乐教父」克拉伦斯艾旺特（Clarence Avant）的家人今天发表声明表示，克拉伦斯艾旺特已在上周末逝世，享耆寿92岁。

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法新社报导，克拉伦斯艾旺特的女儿妮可艾旺特（Nicole Avant）、女婿萨兰多斯（Ted Sarandos）及儿子亚力克斯艾旺特（Alex Avant）指出，他们的父亲昨天在洛杉矶「家中安详离世」。

他们在声明中提及：「艾旺特/萨兰多斯家族怀着沉重心情宣布，克拉伦斯艾旺特已经过世。克拉伦斯因为他革命性的商业领导力，在音乐、娱乐、政治及体育界被昵称为『黑人音乐教父』。」

1931年2月25日，克拉伦斯艾旺特出生于北卡罗来纳州一个小镇，是家中8名孩子中的长子。他生前是娱乐界高层，被视为音乐界最具影响力人物之一。

他在北卡罗来纳州度过大多数童年时光后，在青少年时期搬到新泽西州，在纽瓦克一处俱乐部担任经理，展开他的音乐事业。

之后，他受到美国知名爵士乐手路易阿姆斯壮（Louis Armstrong）的长年经纪人乔葛拉瑟（Joe Glaser）所指导。

他后来成为音乐界及其他领域最受尊敬的人物之一，而且是一位民权倡议者和导师，在种族歧视严重的音乐界为非裔艺人突破界限。

© 2023 AFP