「芭比」粉红力量续航力十足 北美票房连4冠

（法新社洛杉矶13日电） 根据业界今天的初估数字，「Barbie芭比」（Barbie）连续第4周盘踞北美票房榜首，导演葛莉塔洁薇（Greta Gerwig）持续翻新业界纪录。

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多媒体娱乐新闻「好莱坞报导」（Hollywood Reporter）报导，葛莉塔洁薇先前已凭藉「Barbie芭比」成为「10亿美元俱乐部」唯一单挂名女导演，本周再改写历年来女性导演作品在美加市场的票房纪录。

法新社报导，追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations）估计，「Barbie芭比」本周末再进帐3370万美元，美加总收入达5.26亿美元。

葛莉塔洁薇接下来将与珍妮佛李（Jennifer Lee）角力，看能否挤下这位迪士尼动画片「冰雪奇缘」（Frozen）共同导演，成为史上全球票房第一的女导演。「冰雪奇缘」由珍妮佛李与克里斯巴克（Chris Buck）联合执导。

由澳洲女星玛格罗比（Margot Robbie）和加拿大男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）分饰芭比和肯尼的「Barbie芭比」，已在全球海捞12亿美元。

历史剧情片「奥本海默」（Oppenheimer）本周末重新登上北美票房亚军宝座，收入估计达1880万美元。

本周末排名第3的是动画「忍者龟：变种大乱斗」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem），票房1580万美元，比前一周上升一个名次。

上周曾打败「奥本海默」的「巨齿鲨2：海沟深渊」（Meg 2: The Trench），本周以1270万美元成绩跌至第4名。

吸血鬼电影「德米特号：噬血航程」（The Last Voyage of the Demeter）本周末开映，仅以650万美元表现位居第5名，与第4名的票房相差甚远。

排名第6至第10的电影依序为：「幽灵公馆」（Haunted Mansion），560万美元；「鬼手鬼手请开口」（Talk to Me），510万美元；「自由的声音」（Sound of Freedom），480万美元；「不可能的任务：致命清算第一章」（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One），470万美元；「印第安纳琼斯：命运轮盘」（Indiana Jones and the Dial of Destiny），90万美元。（译者：纪锦玲）

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