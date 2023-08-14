让所有人享受滑板运动 荷兰开设LGBTQ及女性滑板场

（法新社阿姆斯特丹14日电） 穿着五颜六色服装的滑板人在阿姆斯特丹一处特别的滑板公园穿梭，这是世界上首批为LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）族群和女性滑板人提供安全空间的滑板场之一。

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这处滑板场设在荷兰首都阿姆斯特丹南部一座仓库，墙上挂着「所有人都能享受滑板」的标语，彩虹图样则被彩绘在木制坡道上。

22岁的谭（Tem）担任食物志工，常在这里练习。他说：「这里没有批判。这是一个舒适的环境，我可以在这里学习玩滑板，而不用忍受公共滑板场的讨厌气氛。」

尽管滑板运动被视为穿着宽松裤装的叛逆者从事的另类活动，但这个社群长期以来一直被认为存在着性别歧视、恐同以及有时涉及硬汉文化的问题。

荷兰作为世界第一个同性婚姻合法化、并以自由态度闻名的国家，能提供另一种选择因此不足为奇。

25岁的滑板场经理桑尼．左德兰（Flip Zonne Zuijderland）告诉法新社：「我觉得我有空间能做我自己、能玩滑板、能和朋友一起同乐，这就是我们想要的一切。」

这个滑板公园是一个先驱，因为非政府组织曾在阿富汗和巴勒斯坦自治区推广女性滑板运动，但没有为LGBTQ滑板人推广过。

桑尼．左德兰表示：「当然，这可能是第一个。」

这个滑板场由Women Skate the World和New Wave这2个组织在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的第一个夏天合作建立。

透过捐款和公共资金，他们找到一个空置的仓库，并创建了这个滑板公园。

虽然女性和LGBTQ运动员在滑板运动中已被越来越多人接受，尤其在美国资深职业滑板选手安德森（Brian Anderson）于2016年出柜后，但这项运动仍有很长的路要走。

桑尼．左德兰表示：「尊重是最大的重点。不管你是同性恋、异性恋、酷儿、顺性别或跨性别，只要你在这里玩得开心，让其他人也玩得开心，我们都欢迎你。」

© 2023 AFP