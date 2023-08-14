铁笼格斗没戏了？祖克柏：马斯克根本没认真看待

（法新社华盛顿13日电） Meta创办人祖克柏与亿万富豪马斯克今天再度与彼此隔空叫战，因为祖克柏在社群平台说，马斯克「根本没认真看待」说好的慈善铁笼格斗赛，马斯克则呛他是「胆小鬼」。

广告 继续浏览后续

祖克柏（Mark Zuckerberg）在社群平台Threads写道：「我想大家都知道，马斯克（Elon Musk）并不是认真要与我对决，大家该散场了。」

祖克柏说：「我已经提出一个明确时间…马斯克却一再推托，说他要去动手术，现在又说要先跟我在后院打一场试试水温。」

马斯克很快就在过去被称为「推特」（Twitter）的社群媒体X做出回应，呛祖克柏是个「胆小鬼」。

身兼电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长的马斯克还说他将前往矽谷（Silicon Valley），「等不及明天去敲他家的门了」。

在一名X用户暗示祖克柏对这场格斗赛裹足不前时，马斯克提到以鸡肉商品闻名的美式连锁速食店「福来鸡」（Chick-fil-A）。

马斯克说：「他（祖克柏）不能去吃福来鸡，因为那是同类相残。」

这2位科技大佬在社群媒体上，已对这场大肆宣扬的慈善比赛唇枪舌战了好几回合。

马斯克11日表示，这场铁笼格斗赛将在义大利登场。义大利当局也证实，已就举办一场「伟大的慈善活动」进行讨论。

马斯克发文说，他和义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）与文化部长桑朱利亚诺（Gennaro Sangiuliano）谈过，「他们已同意在一个史诗级地点举行这场格斗」。

祖克柏则上传一张他在「后院八角笼」压制对手的照片，作为回应。

热衷于武术且曾参加柔术比赛的祖克柏说：「我热爱这项运动，自从马斯克下战帖的那天起，我就一直准备要与他对战。」

桑朱利亚诺证实，已跟马斯克讨论过「如何组织一场唤起历史情怀的伟大慈善活动」，但不会在罗马举行比赛。

他表示，与马斯克一起举办的任何活动，都将募集一笔「数百万欧元的巨额资金，将捐赠给两家重要的义大利小儿科医院」。

自从祖克柏的Meta7月初宣布推出类似推特的Threads平台后，两人便成为彼此的直接对手。

马斯克11日说，他可能需要动个「小手术」来解决右肩胛骨摩擦肋骨的问题，但强调「复原只需要几个月时间」，还说这目前「不是问题」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2023 AFP