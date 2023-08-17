新片戴假鼻扮已故犹太音乐大师 布莱德利库柏挨轰

（法新社洛杉矶16日电） 美国男星布莱德利库柏在新片扮演已故音乐大师伯恩斯坦，剧中戴假鼻的扮相却掀起加深犹太人刻板印象的批评声浪。伯恩斯坦的家属今天为此出面，向布莱德利库柏表达支持。

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曾入围奥斯卡金像奖的布莱德利库柏（Bradley Cooper），在「大师风华：真爱乐章」（Maestro）中身兼编剧、导演和主角3职，前导预告本周在Netflix曝光后却引来批评声浪。

批评人士认为，布莱德利库柏剧中靠戴上假鼻来饰演伯恩斯坦（Leonard Bernstein），其刻意加工的外型夸大了对犹太人的刻板印象。

批评人士认为，扮成「犹太脸」（Jewface）的做法与本身不是非裔、却故意把脸涂黑假装「黑人脸」（Blackface）来抢角色的演员无异。

甚至有人质疑，诸如布莱德利库柏这些非犹太演员，是否适合扮演犹太角色。

然而，伯恩斯坦的3名子女表示，他们认为布莱德利库柏透过「化妆方式」，以加强自己与伯恩斯坦神似度的做法，「毫无不妥」。

伯恩斯坦的子女洁美（Jamie）、亚历山大（Alexander）和妮娜（Nina）在社群媒体发文说，「伯恩斯坦正巧有个又大又漂亮的鼻子。我们也敢肯定，我们的父亲也不会（对布莱德利库柏的扮相）有意见。」

伯恩斯坦是犹太裔乌克兰移民之子，虽已于1990年过世，但依旧是史上最知名作曲家和指挥家之一，生前曾担任纽约爱乐（New York Philharmonic）音乐总监，作品包括百老汇音乐剧「西城故事」（West Side Story）。

布莱德利库柏生涯9次入围奥斯卡奖，最让影迷津津乐道的作品包括「一个巨星的诞生」（A Star Is Born）和「醉后大丈夫」（The Hangover）系列电影。

伯恩斯坦家族表示，布莱德利库柏为新戏投入之深，「看到他（布莱德利库柏）的心血遭人歪曲与误解，让我们心碎」。

「任何关于这个议题的刺耳抱怨声浪，都会让我们觉得有些虚伪的人试图挫挫成功人士的威风，这种手段经常发生在我们的父亲身上，我们看多了。」

「大师风华：真爱乐章」预计下月在威尼斯影展首映。

布莱德利库柏已经表明，由于好莱坞演员罢工行动未歇，他将不出席首映会。罢工影响下，工会演员不得宣传新片。

© 2023 AFP