香港研究：事后避孕药搭配止痛药 避孕效果更佳

（法新社香港17日电） 据一份香港的最新医学研究显示，女性服用事后避孕药时若搭配处方笺止痛药，避孕效果会比光服用事后避孕药更佳。

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这份16日刊于权威医学期刊「刺胳针」（The Lancet）的研究，是由香港家庭计划指导会于2018到2022年所做，对860名使用紧急事后避孕药的女性采取随机对照实验。

之前一份1998年的实验发现，在进行无防护措施性爱后24小内服用紧急事后避孕药Levonorgestrel，有95%的避孕效果。

但这次新实验的作者们表示，若Levonorgestrel搭配治疗关节炎的处方笺止痛药匹洛西卡（piroxicam），避孕效果会「更显着」。

其中一组418名同时服用紧急事后避孕药Levonorgestrel与匹洛西卡的女性里，只有1人怀孕，整体避孕效果达99.8%；另一组418名服用紧急事后避孕药与安慰剂的女性里，有7人怀孕，避孕效果略减为98.3%。

研究的共同作者、香港家庭计划指导会医师罗善清告诉法新社，研究发现「让人极为振奋」，希望这项「首创发现」能抛砖引玉，吸引更多研究。

© 2023 AFP