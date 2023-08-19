作品富含文学意境 比利时大学开课研究泰勒丝歌词

（法新社布鲁塞尔19日电） 美国流行乐坛天后泰勒丝的歌曲以明显和隐晦方式，引用从「爱丽丝梦游仙境」、「大亨小传」、「蝴蝶梦」到「简爱」等文学作品。比利时有大学教授特别开课研究其文学意境。

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比利时根特大学（Ghent University）助理教授麦考斯兰（Elly McCausland）拿书卷气息浓厚的泰勒丝（Taylor Swift）创作歌词开设一门课程，根据这位美国巨星的歌曲来深入探究英语文学大师和他们作品的主题。

对麦考斯兰来说，诸如「男人」（The Man）和收录在专辑「午夜」（Midnights）中的「反英雄」（Anti-Hero）等泰勒丝歌曲，提供一个探索女性主义的机会。

今年稍早，麦考斯兰听了同样来自「午夜」的The Great War后，让她有了于9月开设一门课来研究泰勒丝歌词的灵感。

麦考斯兰告诉法新社：「她利用战争来隐喻一段关系的手法，让我有点不舒服。这让我想起女诗人普拉丝（Sylvia Plath）诗作『爸爸』（Daddy）也做了类似的事情，读起来同样非常不舒服 。」

麦考斯兰本人就是泰勒丝的铁粉，因此非常了解泰勒丝作品的力量，并坚称「（泰勒丝版）文学」课程是一种让文学「更容易理解」的方式，而「不是要建立一个泰勒丝粉丝俱乐部」。

她说：「重点是要让人们改观，英国文学并不是在图书馆里一堆荒废很久的旧书。而是活生生、会呼吸的东西，并且在不断演进和变化。」

在歌曲Wonderland和long story short中，泰勒丝提到掉进「兔子洞」，就是引用自路易斯．卡洛尔（Lewis Carroll）1865年的小说「爱丽丝梦游仙境」。

麦考斯兰强调，也可以运用其他艺人和媒体来实现同样的目标，例如碧昂丝（Beyonce），甚至短影音应用程式TikTok。

© 2023 AFP