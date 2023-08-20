探索神经疾病新疗法 资金涌入大脑植入物相关研究

（法新社旧金山20日电） 大脑植入物长期以来一直只停留在科幻小说当中，但一连串的医学试验显示，这种微型装置可能在人类的未来发挥重要的作用。

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数十亿美元经费正流入一些专研这个领域的公司，这些公司试图找到方法治疗一些令人变得孱弱的疾病。

开创性的研究如今已经有了收获。今年5月，一名因机车意外事故瘫痪的荷兰人，藉由这类的植入物恢复行走的能力，因为植入物让其大脑与脊髓间的连结得以恢复。

那是引发业界巨大关注的试验之一。根据联合国教科文组织（UNESCO），截至2020年的10年间，投资人投入超过300亿美元在神经技术相关领域。

资金持续涌入，部分原因是人工智慧（AI）的快速进步，让研究人员能利用AI来判读植入物获得的资料。

科技业富豪马斯克（Elon Musk）的大脑晶片新创公司Neuralink于5月获得许可在人体测试其植入物后，他将部分精力重新集中在这家公司，协助公司募得2.8亿美元的资金。

老板没马斯克那么出名的其他公司数量也在激增当中，这为罕见神经疾病、严重癫痫等疾病的病患带来了希望。

© 2023 AFP