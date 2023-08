蓝色力量发威 蓝甲虫空降北美冠军芭比5连霸梦碎

(法新社洛杉矶20日电) 超级英雄电影「蓝甲虫」挤下好莱坞浪漫喜剧片「Barbie芭比」登上北美票房榜首,然而首映表现低于预期,票房不尽理想,成为DC工作室弱势开局作品之一。

根据追踪票房表现的北美院线联盟(Exhibitor Relations),DC旗下首部以拉丁裔超级英雄为主角的真人电影「蓝甲虫」(Blue Beetle)周末3天进帐2540万美元,挤下蝉联4周冠军的粉红女王「Barbie芭比」(Barbie),夺下本周北美票房冠军。

法新社报导,除了2021年以亏本作收的「神力女超人1984」(Wonder Woman 1984)之外,「蓝甲虫」是「这个时代首映票房最惨烈的DC超级英雄电影」。

「蓝甲虫」找来具有墨西哥、古巴和厄瓜多血统的22岁美国新星索洛马里达那(Xolo Mariduena)饰演一名刚毕业的大学毕业生,他在因缘际会下成为神秘「圣甲虫」选定的宿主,而被赋予超能力。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)分析师葛罗斯(David A. Gross)说:「虽然蓝甲虫的开映成绩仅为超级英雄新电影平均票房的1/3,但口碑不错,海外市场前景依然强劲。」

美国娱乐业界周刊「综艺」(Variety)报导,上映第5周的「Barbie芭比」本周进帐2150万美元,「在目前的院线上映中表现优异」;华纳兄弟影业公司(Warner Bros)这部奇幻喜剧片至今已在全球海捞12.7亿美元。

名列第3的是同样上映第5周的战争史诗电影「奥本海默」(Oppenheimer),收入1060万美元。这部讲述美国「原子弹之父」开发首颗原子弹过程的好莱坞大片全球票房已突破7亿美元大关。

排名第4的是动画「忍者龟:变种大乱斗」(Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem),进帐840万美元。

第5名是喜剧电影「复仇狗联盟」(Strays),收入830万美元;对这部预算4600万美元的电影来说,开映成绩令人担忧。

排名第6至第10的电影依序为:「巨齿鲨2:海沟深渊」(Meg 2: The Trench),670万元;「鬼手鬼手请开口」(Talk to Me),320万美元;「幽灵公馆」(Haunted Mansion),300万美元;「不可能的任务:致命清算第一章」(Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One),270万美元;「德米特号:噬血航程」(The Last Voyage of the Demeter),250万美元。(译者:纪锦玲)

