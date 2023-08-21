蓝色力量发威 蓝甲虫空降北美冠军芭比5连霸梦碎

（法新社洛杉矶20日电） 超级英雄电影「蓝甲虫」挤下好莱坞浪漫喜剧片「Barbie芭比」登上北美票房榜首，然而首映表现低于预期，票房不尽理想，成为DC工作室弱势开局作品之一。

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根据追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations），DC旗下首部以拉丁裔超级英雄为主角的真人电影「蓝甲虫」（Blue Beetle）周末3天进帐2540万美元，挤下蝉联4周冠军的粉红女王「Barbie芭比」（Barbie），夺下本周北美票房冠军。

法新社报导，除了2021年以亏本作收的「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）之外，「蓝甲虫」是「这个时代首映票房最惨烈的DC超级英雄电影」。

「蓝甲虫」找来具有墨西哥、古巴和厄瓜多血统的22岁美国新星索洛马里达那（Xolo Mariduena）饰演一名刚毕业的大学毕业生，他在因缘际会下成为神秘「圣甲虫」选定的宿主，而被赋予超能力。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）分析师葛罗斯（David A. Gross）说：「虽然蓝甲虫的开映成绩仅为超级英雄新电影平均票房的1/3，但口碑不错，海外市场前景依然强劲。」

美国娱乐业界周刊「综艺」（Variety）报导，上映第5周的「Barbie芭比」本周进帐2150万美元，「在目前的院线上映中表现优异」；华纳兄弟影业公司（Warner Bros）这部奇幻喜剧片至今已在全球海捞12.7亿美元。

名列第3的是同样上映第5周的战争史诗电影「奥本海默」（Oppenheimer），收入1060万美元。这部讲述美国「原子弹之父」开发首颗原子弹过程的好莱坞大片全球票房已突破7亿美元大关。

排名第4的是动画「忍者龟：变种大乱斗」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem），进帐840万美元。

第5名是喜剧电影「复仇狗联盟」（Strays），收入830万美元；对这部预算4600万美元的电影来说，开映成绩令人担忧。

排名第6至第10的电影依序为：「巨齿鲨2：海沟深渊」（Meg 2: The Trench），670万元；「鬼手鬼手请开口」（Talk to Me），320万美元；「幽灵公馆」（Haunted Mansion），300万美元；「不可能的任务：致命清算第一章」（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One），270万美元；「德米特号：噬血航程」（The Last Voyage of the Demeter），250万美元。（译者：纪锦玲）

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