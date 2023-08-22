英国民众苦哈哈 大企业执行长薪酬成长16%

（法新社伦敦22日电） 英国独立智库高薪中心今天发表的研究显示，正当英国劳工的薪水难以应付一世代以来最严重的生活成本危机，英国顶尖上市企业的执行长去年薪酬增长了16%，达到劳工的近120倍。

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根据高薪中心（High Pay Centre）的研究，英国股市金融时报百种股价指数（FTSE 100）成分企业执行长的薪酬中位数与英国全职劳工薪酬中位数相较，由2021年的108倍增至去年的118倍。

其中去年薪酬最高的英国企业执行长是制药业巨头阿斯特捷利康（AstraZeneca）的索利欧（Pascal Soriot），高达1685万英镑（约新台币6亿8580万元）；其次是英国航太系统公司（BAE Systems）的伍德本（Charles Woodburn），达到1069万英镑（约新台币4亿3510万元）。

研究还发现，FTSE 100指数成分企业执行长的平均一年薪酬，从2021年的338万英镑（约新台币1亿3756万元）上升到去年的391万英镑（约1亿5913万新台币）。

英国工会大会（Trade Union Congress）秘书长诺瓦克（Paul Nowak）表示：「正当（英国）数百万家庭的预算遭到生活成本危机压缩所剩无几时，金融城的高层却享有丰厚的加薪。」

官方数据显示，今年4至6月英国劳工的平均薪资较去年同期增长了7.8%；但若计入通货膨胀，增幅便骤降至0.6%。

高薪中心主任希迪亚德（Luke Hildyard）表示：「当这么多家庭正为了生活成本苦苦挣扎时，一个国家的经济模式竟优先让已是千万富翁的企业高层加薪50万英镑（约新台币2035万元），这肯定是哪里出了问题。」

他还说：「我们有必要让劳工在公司董事会上有更多发言权，以及强化工会权利，并使得中低收入者分得的所得与顶尖收入者相比更加公平。」

© 2023 AFP