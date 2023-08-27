美最长寿游戏类节目 高龄99岁前主持人过世

（法新社洛杉矶26日电） 公关人员证实，美国最受欢迎电视游戏节目之一「价格猜猜猜」，第一代主持人鲍伯巴克过世，享耆寿99岁。

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鲍伯巴克（Bob Barker）1972年开始主持「价格猜猜猜」（The Price Is Right），而接下来35年期间，美国和世界多国的观众每周周间都可从小萤幕看他亲切邀请现场参赛者到舞台前猜猜消费性商品价格，争取赢得现金或奖品的机会。

鲍伯巴克的公关人员尼尔（Roger Neal）在给法新社的声明中说：「我们悲痛宣布，世上最伟大的主持人鲍伯巴克已经离开了我们。」

尼尔表示，鲍伯巴克是在他加州好莱坞山庄（Hollywood Hills）的家中自然离世。

鲍伯巴克在他60年的广电生涯中，赢过19座素有「电视奥斯卡」之称的艾美奖（Emmy Awards），他主持的「价格猜猜猜」为北美洲史上最长寿的游戏类节目，他2007年退休后交棒给谐星德鲁凯利（Drew Carey）负责主持。

德鲁凯利在社群媒体平台X发文说：「在录影现场时，我没有一天不怀念并感谢鲍伯巴克，我会永远记得他。」

鲍伯巴克是知名的动保人士，曾捐了500万美元给反捕鲸团体「海洋守护」（Sea Shepherd），海洋守护其中一艘护鲸船便是以鲍伯巴克命名。

鲍伯巴克主持「美国小姐」（Miss USA）选美20年，期间成功说服主办单位禁止佳丽们穿戴皮草。

鲍伯巴克也曾在其他电影电视演出过几个讨喜的客串角色，包括「高尔夫球也疯狂」（Happy Gilmore）和「天才保母」（The Nanny）等。

「高尔夫球也疯狂」影星亚当山德勒（Adam Sandler）在X发文形容鲍伯巴克是「神话」也是「最棒的」。他说鲍伯巴克「是贴心风趣的人」，还说自己「喜欢跟他聊天，喜欢与他一起欢笑，喜欢与他相处的乐趣。我认识的每个人都会怀念他的」。

鲍伯巴克1923年12月12日出生在华盛顿州达灵顿（Darrington），他1943年于第二次世界大战期间加入美国海军，并于战后投入广播事业。

© 2023 AFP