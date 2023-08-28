GT：跨界玩家险胜芭比 登北美票房冠军

（法新社洛杉矶27日电） 据北美院线联盟（Exhibitor Relations）报告，改编自热门游戏的「GT：跨界玩家」(Gran Turismo），本周以些微差距击败「芭比」，以1730万美元登上北美票房冠军宝座。

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分析师葛罗斯（David A. Gross）说，「这对改编自电玩的动作片来说，不算是太强的开片」，尤其是在和在全球收入达4.39亿美元的「魔兽：崛起」（Warcraft）、票房累积达4.28亿美元的「毁灭大作战」（Rampage）相比更是如此。

这部由大卫哈伯（David Harbour）和奥兰多布鲁（Orlando Bloom）主演的电影，讲的是一个赛车学院的故事，那间学校招募老练的电玩玩家，将他们训练成真正的赛车手。

在此同时，「芭比」（Barbie）本周有1710万美元的票房排在第2，表现依旧出色，国内累积5.94亿美元的收入。

累积至此，「芭比」已凌驾「超级玛利欧兄弟电影版」（The Super Mario Bros. Movie）的5.74亿美元，成为国内年度票房冠军。除此之外，「芭比」的海外收入达7.45亿美元。

上周票房冠军「蓝甲虫」（Blue Beetle），本周收入1280万美元排名第3。

第4名的是票房估计有900万美元的「奥本海默」（Oppenheimer），这部讲原子弹起源的电影，国内总收入已超过3亿美元，海外总收入达4.77亿美元。

「忍者龟：变种大乱斗」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem）本周以610万美元排在第5。

排名第6至第10的电影依序为：「巨齿鲨2：海沟深渊」（Meg 2: The Trench），510万美元；「复仇狗联盟」（Strays），470万美元；「爆复」（ Retribution），350万美元；「希尔」（The Hill, 暂译），250万美元；「幽灵公馆」（Haunted Mansion），210万美元。（译者：李晋纬/核稿：陈政一）

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