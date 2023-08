共和党新势力造势秀饶舌 阿姆不准用其金曲

(法新社华盛顿28日电) 正争取共和党总统提名的党内新势力拉马斯瓦米在造势活动中大秀饶舌,但美国饶舌天王阿姆正式要求拉马斯瓦米,停止在竞选活动中使用他的音乐创作。

在共和党党内初选人气节节高升的拉马斯瓦米(Vivek Ramaswamy),这个月初在爱荷华州博览会(Iowa State Fair)造势时播放阿姆(Eminem)的奥斯卡得奖名曲Lose Yourself,并跟着唱了几句,相关影片在网路疯传。

在这封由每日邮报(Daily Mail)率先报导、经法新社查核无误的信件中,音乐授权平台「广播音乐公司」(Broadcast Music Inc, BMI)表示,他们收到阿姆的正式要求,要38岁的拉马斯瓦米停止使用他的音乐创作。

拉马斯瓦米比喻自己是「川普2.0」,目前在共和党2024总统大选党内初选的支持率窜上第3,跌破各界眼镜。

他之前在哈佛大学攻读学士学位时,曾是艺名为Da Vek的斜杠饶舌歌手,唱着充满自由主义思想的歌曲。

哈佛大学学生报「哈佛红报」(The Harvard Crimson)2006年曾幽默地说:「如果你以为拉马斯瓦米辩论功力火热,那你一定是没见识过Da Vek。」

美国过去两届的总统大选,不少知名歌手也曾埋怨川普竞选团队未徵求同意便在造势活动中播放他们的音乐,包括嘻哈歌手「菲董」菲瑞威廉斯(Pharrell Williams)、流行乐天后蕾哈娜(Rihanna)、老牌摇滚天团史密斯飞船(Aerosmith)、铁肺歌姬爱黛儿(Adele)等。

英国国宝级乐团「滚石」(The Rolling Stones)甚至扬言,如果川普竞选团队再继续播放他们的经典名曲You Can't Always Get What You Want,他们将不惜对簿公堂。

